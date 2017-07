Selección de Estados Unidos entrena sin porterías

Un par de ‘dummies’, aquellas enormes figuras de goma que utilizan los jugadores de futbol americano en sus entrenamientos para ‘tacklear’, sirvieron este miércoles a la Selección estadounidense para entrenarse en Nashville con miras a la XIV Copa Oro.

La Selección que orienta Bruce Arena tuvo que improvisar para cumplir su agenda en la ciudad donde debutará el sábado frente a la de Panamá en el Grupo B del torneo, que completan Martinica y Nicaragua.

El equipo de las Barras y las Estrellas tuvo que cambiar a último momento su sesión de entrenamiento al aire libre debido al mal clima y optar por concentrarse en las instalaciones bajo techo de los Titans de Tennessee, equipo de la Liga NFL.

Dado que en ese campo no se ha jugado o entrenador futbol, varios elementos faltaron a los de Arena para cumplir la jornada.

El portero titular de Estados Unidos, Brad Guzan, es visto en un vídeo divulgado por la Federación de Futbol de Estados Unidos en medio de dos muñecos de goma mientras es exigido por sus preparadores.

Sometimes you gotta make due with tackle dummies as impromptu goal posts. #footballmeetsfutbol 🏈⚽️ pic.twitter.com/hmJ6Pbqtsg

#FootballIsFamily, even when it's a different football ⚽️🏈. Appreciate the hospitality, @Titans!#BehindTheCrest | Presented by @BudChelada pic.twitter.com/dcygV760HQ

— U.S. Soccer (@ussoccer) July 5, 2017