¿Berrinche? Así reaccionó Shakira al escuchar su canción en la boda de Messi

El matrimonio del jugador argentino se convirtió en uno de los eventos más importantes del año. Sin embargo, después de la fiesta fue mucho lo que se dijo respecto a la cantante colombiana. El comportamiento de Shakira en la boda de Messi sorprendió a los invitados.

Danilo Michaut, DJ de la fiesta que tuvo lugar en el City Center de Rosario, le contó al programa radial Procopio 830 que: “Puse un solo tema de Shakira en la primera tanda que fue La Bicicleta, el que canta a dúo con Carlos Vives. Ella en ese momento se levantó del salón, quizás fue al baño. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella”.

El comportamiento de Shakira en la boda de Messi sorprendió a los invitados, pero El DJ también habló de los demás invitados a la fiesta. “Me sorprendió que tanta gente importante sea tan divertida, en todo momento la pista estaba llena de gente, muy buena onda de parte de los invitados, los jugadores, las novias. Me siento orgulloso porque fue una fiesta muy divertida”.

Cabe recordar que la colombiana dio de qué hablar por el vestido que usó en la boda del jugador. Y es que lució un vestido negro que para muchos expertos de moda no era el indicado para un evento de tal magnitud.

Recomendado en Publimetro TV: