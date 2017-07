Modelo asegura que salió con Cristiano a espaldas de su novia

Cristiano Ronaldo está todavía de vacaciones antes de volver al trabajo con el Real Madrid, y en las últimas horas se había divagado con la supuesta ausencia de Georgina Rodríguez en las mismas, dado que no aparece en las últimas fotografías que se han difundido en redes sociales sobre los días de descanso del jugador, que sí que está junto a su familia.

¿Crisis, quizás? El tema del distanciamiento del futbolista con la hija de su representante, Jorge Mendes, quien hasta hace bien poco llevaba sus redes sociales, ha causado un gran revuelo.

Y ahora, todo esto se ha visto aumentado gracias a las declaraciones de una joven y semi desconocida modelo rusa, Katya Matetsky, quien ha asegurado a un portal ruso, Spletnik, que mantuvo una cita con Cristiano a espaldas de su novia durante la Copa Confederaciones. La maniquí relata con detalles cómo el jugador contactó con ella por Whatsapp, y cómo la invitó a cenar junto con otros compañeros de la selección portuguesa.

“Me recibió Cristiano y me dio un beso en la mejilla, como si fuéramos viejos amigos. Me prestó mucha atención en la cena, a pesar del hecho de que estaba todo el equipo y cinco chicas. Cenamos en un ambiente distendido y bebimos vino. Dejé el restaurante a medianoche y me fui a casa”, relata la modelo, que además aportó supuestas pruebas de su cita con el madridista: una captura de una conversación de Whatsapp.