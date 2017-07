VIDEO: 'Gullit' Peña y Lalo Herrera ya tienen canción en Escocia

Con tan sólo un par se semanas en las filas del Rangers de Escocia, los futbolistas mexicanos Carlos ‘Guillit’ Peña y Eduardo Herrera se han ganado rápidamente el corazón de los seguidores.

Así lo han dejado ver los propios aficionados en redes sociales, al compartir una canción en honor a los jugadores aztecas y al estratega Pedro Caixinha al ritmo de “La Bamba”.

Cabe destacar Herrera jugó sus primeros minutos con los Rangers durante la derrota ante el Progres Niedekorn, partido correspondiente a la Europa League; sin embargo, ‘Gullit’ aún no ha debutado con su muevo equipo.

CARLOS PENA CARLOOOOOOOOS PENA

OH CARLOS CARLOS PENA

EDUARDO HERERRA AND PEDRO CAIXINHA! HERE WE HERE WE HERE WE FUCKIN GO pic.twitter.com/l04E3RwXg4

— Ben McD (@SICKB0Y_) July 3, 2017