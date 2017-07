¡Adiós incomparable! Guido Pizarro se despide de los Tigres

Emotivo, así fue el momento en el que el futbolista argentino, Guido Pizarro se despidió del plantel de los Tigres de la UANL para viajar a España en busca del “sueño europeo”.

Antes de emprender su vuelo, Pizarro pisó por última vez la cancha del Estadio Universitario, en donde aprovechó para agradecer el cariño y apoyo a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados.

“Agradecerles por entender este paso, es difícil no emocionarse de esta manera: este paso es en gran parte por el equipo que me ha llevado a ganar campeonatos, a ser el mejor de México. Me llevo muchas cosas, los títulos son lindos, todas las cosas deportivas son buenas, pero más que nada me llevo el carió de la gente”, detalló el ‘Conde’.

Cabe destacar que Pizarro llegó a los Tigres de la UANL en julio del 2013 y logró levantar dos campeonatos en el Apertura 2016 y en el apertura 2016, convirtiéndose en un referente de los “incomparables”.

Guido Pizarro se despide del plantel de Tigres https://t.co/87xFYofSY5 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) July 8, 2017

Ante esta situación, su nuevo club, el Sevilla aseguró que el ex universitario ya viaja a España para realizar las pruebas médicas, para posteriormente ser presentado el próximo lunes.

“Guido Pizarro viaja a Sevilla para pasar las pruebas médicas”, se puede leer en internet.

Guido Pizarro viaja a Sevilla para pasar las pruebas médicas ➡ https://t.co/p0OjXU4OHQ pic.twitter.com/vRndu4gK6K — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 8, 2017

