'Chicharito' visita a Adrián González y a los Dodgers

El delantero mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández, toma unas vacaciones previo a regresar a la actividad y decidió visitar el Dodger Stadium, donde el equipo de su paisano, Adrián González, inicia una serie de tres juegos frente a los Kansas City Royals.



El jugador del Bayer Leverkusen alemán terminó de disputar junto al Tricolor Azteca la Copa Confederaciones de la FIFA, en Rusia, donde quedaron en cuarto lugar y decidió tomarse unos días en Estados Unidos.



‘’’Chicharito’ solo vino como aficionado, a presenciar el juego y se encuentra en uno de los palcos’’, informó un vocero del equipo previo al partido.



Algunos medios solicitaron una entrevista con el jugador pero no fue posible realizarla debido a las restricciones que hay en esa área del estadio.



Durante la práctica de bateo de los Dodgers, el jugador tapatío estuvo en la madriguera del equipo azul, charlando con Adrián ‘El Titán’ González y con Yasiel Puig.



Se colocó una gorra que le obsequió el Titán y accedió a tomarse algunas fotos.



El departamento de prensa del equipo de Chávez Ravine informó que Javier Hernández no asistía para tomar parte en los actos protocolarios previos al juego.

#Chicharito trying on his #Dodgers hat courtesy of Adrian Gonzalez pic.twitter.com/UDQcT2BQNT

Friday night with friends and my boys in blue. Thank you @Dodgers family! Forever your humble fan. #ITFDB #SD24 pic.twitter.com/fyqoZjWU2I

— Kevin de Leόn (@kdeleon) July 8, 2017