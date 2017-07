Defoe se despide de su

La historia del futbolista inglés Jermain Defoe y de Bradley Lowery, pequeño aficionado del Sunderland de la Premier League ha dado la vuelta al mundo debido al increíble vínculo que compartían.

Lamentablemente, el pasado viernes 7 de junio Bradley perdió su batalla contra el cáncer, situación por la que el futbolista inglés aprovechó para escribir una carta y despedirse de su “mejor amigo”.

“Adiós amigo mío. Te echaré mucho de menos, Me siento tan afortunado de que Dios te trajera a mi vida y por los maravillosos momentos que he vivido contigo… por eso me siento agradecido. Nunca jamás olvidaré la forma en la que me miraste cuando te conocí por primera vez, el genuino amor que había en esos preciosos ojos. Es difícil encontrar palabras para expresar lo que significas para mí. La manera en la que decías mi nombre, tus pequeñas sonrisas cuando las cámaras aparecían como si fueras una pequeña súper estrella y el amor que sentía cuando estaba contigo. Tu coraje y valentía seguirán inspirándome para el resto de mi vida. Nunca sabrás la diferencia que me hiciste como persona. Dios te tiene en sus brazos y yo siempre te llevaré en mi corazón. Descasa en paz. Mi mejor amigo”, de puede leer en su Twitter.

Sleep tight little one… 💙 pic.twitter.com/iGqLXdvlVi — Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) July 8, 2017

