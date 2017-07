Luego de dos infartos, Universo 2000 se retira de la lucha libre

Luego de sufrir dos infartos que lo tuvieron al borde de la muerte, el luchador Andrés Reyes, mejor conocido como Universo 2000, anunció que oficialmente está retirado de la lucha libre.

“Si me suben, me subo (al ring), pero yo pienso que de manera oficial, hasta aquí terminó mi carrera, ya tengo muy poca fuerza en el corazón, no es conveniente arriesgar. Soy muy consciente de que en esta vida todo tiene un principio y un fin, ninguna persona conoce su fin y yo ya lo estoy viviendo, pienso que el fin de la carrera ya llegó conmigo”, declaró el miembro de los “Hermanos Dinamita” a Region12 Oficial, en entrevista que fue reproducida por el canal de YouTube +LuchaTV

El también conocido como “Asesino del Ring”, dijo que cuando ingresó al hospital sólo le daban tres horas de vida, afortunadamente salió avante.

“En León me hicieron un estudio donde ya no me dejaron salir porque dijo el doctor que llevaba una descompensación cardiaca. Los primera días estuvieron no tan duros, pero me empece a poner más grave y gracias a Dios salí adelante. Fueron como 11 días que estuve en terapia intensiva, el doctor me daba tres horas de vida y gracias a dios pasamos la raya”, mencionó el menor de los “Capos”.