VIDEO: Rooney regresa al Everton después de 13 años

Wayne Rooney vuelve a casa 13 años después, ya que se dio a conocer un video donde el Bad Boy llegó a las instalaciones del Everton para ultimar detalles en su regreso al club que lo vio nacer como profesional.

En una grabación difundida por Sky Sports se puede apreciar al goleador inglés llegando en su auto con la intención de reunirse ante los directivos para charlar sobre las condiciones de su contrato, que se especula, sería de dos temporadas con opción a una tercera.

Cabe recordar que Rooney militó en el Everton hasta el 2004 cuando emigró justamente al Manchester United, donde permaneció hasta este 2017 logrando una suma importante de títulos entre los que destacan dos título de la Champions League y cinco de la Liga Premier de la mano de Sir Alex Ferguson.

Rooney siempre se ha declarado un fan de los Toffees, con quienes debutó a los 16 años en 2002. Ahora vuelve a la que fue su primera casa en el mundo del futbol con la responsabilidad de contribuir para que Everton se coloque en los primeros lugares del futbol inglés.

BREAKING NEWS: Wayne Rooney arrives at Everton training ground ahead of move from Manchester United https://t.co/to5FYDTqWL

— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) July 8, 2017