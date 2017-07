Carlos Hermosillo critica la llegada de Guillermo Ochoa al Standard de Lieja

Tras darse a conocer la llegada de Guillermo Ochoa al Standard de Lieja de Bélgica, Carlos Hermosillo, quien militó en dicho club a finales de los años 80, dijo que el arquero no tomó la decisión correcta.

“Ahorita están batallando con el tema del descenso. No sé qué fue hacer Ochoa a otro equipo que va al descenso, a un lugar que es muy frío, con mucha lluvia, que los jugadores son muy fríos, no te ayudan en nada. Es un muy buen futbol, pero normalmente siempre juegas con lluvia y con frío”, dijo el “Grandote de Cerro Azul” a ESPN Digital .

Recalcó que respeta su decisión de seguir en Europa, aunque no cree que es lo correcto: “Es un retroceso, pero va a lo mismo. Ha deambulado por equipos que están peleando el descenso y me parece que no es una buena decisión, desde mi punto de vista y es algo muy personal, yo respeto la decisión de él, me parece que es una decisión muy mala por el tema de selecciones nacionales. Se deprecia mucho el puesto de selección nacional porque se supone que tienen que ir los mejores”, apuntó.

Durante su estadía en el Standard, luego de salir del América, metió un gol para después regresar a Monterrey, pasar por Cruz Azul, Necaxa, LA Galaxy, Atlante y concluir su carrera profesional con las Chivas.

