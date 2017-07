Cuauhtémoc Blanco asegura que está a muerte con Osorio

El ex futbolista y ahora alcalde Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, habló de la Selección Mexicana y manifestó su apoyo incondicional al estratega Juan Carlos Osorio.

“A mí me gusta el entrenador, yo lo tuve en Chicago Fire, es muy estudioso, me trató muy bien y aprendí mucho de él; a ustedes no les gusta, pero yo lo voy a apoyar a muerte porque es un entrenador muy capaz”, detalló tras finalizar su participación en el partido de “Las Revanchas”, duelo en donde se enfrentaron leyendas de los mundiales de 1986 y 1988, de México y Alemania,

Asimismo, el ‘Cuau’ expresó su sentir acerca de la sanción que le impuso la FIFA al colombiano, en donde no dudo en declarar que le pareció excesiva y aseguro que Osorio está afectado por la situación.

“Es muchísimo el castigo que le puso la FIFA, yo hablé con el ‘Profe’ Osorio y le dije que no se calentara porque lo iban a crucificar. A lo mejor no se la merecía, me parece muy exagerada, me comentó que había sido la calentura del partido y que está arrepentido”, apuntó.

Para finalizar, señaló que los actuales seleccionados tienen un gran compromiso con el pueblo mexicano.

“Tiene grandes jugadores, pero yo les he dicho que les falta un poco más de actitud y ambición; porque tienen una gran calidad; espero califiquen y lo demuestren en el Mundial. El Tri tiene un gran equipo, creó que es de las mejores selecciones hombre por hombre, peor les falta más carácter”, agregó.

