Mexicana Adriana Jiménez se corona en Mundial de Clavados de altura

La clavadista de altura mexicana, Adriana Jiménez subió a lo más alto del podio en Azores, Portugal, su primer título en la Serie Mundial de Red Bull.

“La competencia se vivió muy intensa, la disfruté muchísimo, estuvo increíble. Pensé en un clavado a la vez, me concentré mucho, me apoyé, hablé conmigo misma. Fue una competencia muy fuerte y padre.

“Es una sensación única cantar tu Himno Nacional, se siente cómo tu cuerpo vibra, cómo está en armonía y cómo tu país te acompaña en el corazón”, mencionó Jiménez desde Europa tras coronarse en la segunda fecha del serial en el islote de Sao Miguel 303.50 unidades.

Éste es el segundo título que la clavadista mexicana conquista en este año. En abril se adjudicó la medalla de oro de la Copa del Mundo de Clavados de Altura FINA en Abu Dhabi.

“Estoy feliz, la verdad no me lo imaginaba. Mi último clavado fue muy especial porque a parte de ser nuevo, lo presenté en Abu Dhabi”, compartió.

Jiménez buscará su tercer podio del año en el Campeonato Mundial de Natación FINA en Budapest, Hungría, que se celebrará del 14 al 30 de julio. “Estoy muy emocionada de ir al Campeonato Mundial, lo quiero vivir intensamente, un día a la vez, disfrutar cada segundo y espero lo mejor de esa competencia. Voy a dar lo mejor de mí”, enfatizó.

Con información del diario Récord

Winning isn't everything, it's the only thing‼️😉 #redbullcliffdiving Azores 🇵🇹 pic.twitter.com/A4boI4DzMe

— Red Bull CliffDiving (@cliffdiving) July 9, 2017