Alberto El Patrón, bajo investigación por violencia doméstica

Los escándalos en torno a Alberto El Patrón están a la orden del día y ahora el luchador es investigado por supuesta violencia doméstica, la cual ocurrió en el aeropuerto de Orlando, Florida.

Alberto del Río comenzó a discutir con su acompañante, al parecer Paige, y debido a que la misma subió de tono, testigos en el lugar llamaron a la policía.

“Hubo un incidente en el Aeropuerto Internacional de Orlando alrededor de las 3 pm del domingo que involucró a Jose Rodriguez. El incidente reportado fue un posible caso de violencia doméstica que todavía sigue en investigación. Por ahora no se han hecho arrestos. Pero el caso permanecerá abierto. Esta es la información que podemos divulgar por ahora”, expresó la policía de Orlando en un comunicado.

La policía no reveló el nombre del acompañante del Patrón, sin embargo hay testigos que afirman que se trata de Paige.

Minutos después, la novia del Patrón se manifestó en redes sociales con un par de mensajes desmintiendo lo sucedido y pidiendo que ya los dejen en paz.

“Nosotros involucramos a la policía. Lo que pasó es que estaba llorando porque me enteré de malas noticias familiares. Luego una señora quiso tomar una foto, se enojó y le arrojó su bebida a Alberto. Por favor, déjennos en paz”.

Please leave us alone. That's it.

WE got the cops involved. I'm crying cuz I found out bad fam news & a lady tries take a pic. She gets angry throws a drink on @PrideOfMexico

— PAIGE (@RealPaigeWWE) July 10, 2017