‘Kun’ Agüero habla sobre su supuesto estado de ebriedad y agresión a fotógrafo

El delantero del Manchester City, Sergio Agüero, habría sido visto en un boliche en Punto Carrasco en Argentina, de donde salió en estado de ebriedad y que sus guardaespaldas habrían agredido a un fotógrafo.

Todo abría ocurrido el último fin de semana, antes de volver con el equipo inglés para sumarse a la pretemporada.

Pero el argentino hoy salió a desmentir dicha situación a través de Twitter, señalando:

“No pasó nada de lo que dicen. No me gusta tener que estar desmintiendo cada cosa pero no puedo admitir que sigan mintiendo”

Aquí los tuits que posteó el futbolista:

No pasó nada de lo que dicen. No me gusta tener que estar desmintiendo cada cosa pero no puedo admitir que sigan mintiendo.

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) July 10, 2017