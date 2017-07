Walter Gargano ya se retractó sobre Mohamed

En un video en sus redes sociales, el uruguayo Walter Gargano se retractó de las declaraciones que hizo contra Antonio Mohamed.

Fue cerca de la madrugada de este lunes que el Mota, colocó en Twitter un comentario en torno al tema.

“Siempre he sido de hablar de frente y eso me ha traído cosas buenas y malas. Cuando considero que estoy en lo correcto me mantengo firme y cuando me equivoco, también soy de dar la cara”, dijo Gargano.

En otro tuit agregó, “hoy quiero y debo reconocer que lo que hablé para una radio en mi país, donde puse en duda la honestidad del entrenador y del Club. Dije cosas que realmente no he visto, ni me constan y ante eso me retracto y me disculpo con las personas que se sintieran ofendidas.

“No pretendo justificar pero si aclarar por la presión que estoy pasando en este momento, mi intención es asegurar el futuro de mis hijos y familia. Uno vive de futbol y con mi gente vamos a buscar la mejor manera para poder estar en un lugar tranquilo y feliz para todos. Por último quisiera reiterar mis disculpas al entrenador y Club”, finalizó el mensaje en seis tuits.

Gargano no ha emitido declaraciones ante los medios de comunicación y sólo ha tratado el tema mediante sus redes sociales.

El pasado martes en un video en vivo, intentó aclarar la situación pero sin disculparse como ahora lo hizo.

