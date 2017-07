'Cruz Azul es como el Real Madrid o el Barcelona': Edgar Méndez

El jugador surgido de la cantera del Real Madrid, Edgar Méndez, sabe la exigencia que tendrá al portar la camiseta de Cruz Azul, por lo que no dudó en poner a su nuevo equipo al nivel del conjunto merengue y el Barcelona.

“Como a mí me lo refleja, por ejemplo, al Real Madrid o Barcelona. Cruz Azul igual lleva una racha en que no gana títulos, pero siempre sigue siendo un Madrid o un Barcelona, disputando con otros equipos punteros de la Liga y sólo hace falta que despierte para seguir con una buena racha y conseguir títulos”, declaró el refuerzo de La Máquina en conferencia de prensa.

Asimismo, el ex atacante del Alavés aseguró ser una persona muy positiva, por lo que a pesar de que La Máquina lleva tres años sin calificar, y que de manera inevitable ya tendrá que enfrentarse con problemas de descenso, confía en que con trabajo se obtendrán buenos resultados.

“Si pensara que Cruz Azul va a pelear por el descenso no hubiera venido. Todos sabemos que es un club grande y el míster ha tenido tiempo para trabajar, queremos dejar al equipo en lo más grande y esa es la idea”, añadió el español.

Finalmente el jugador, quien coincidió con el entrenador cementero, Paco Jémez, en el Granada, se comprometió a dar su mejor esfuerzo para poder cambiar el rumbo del equipo celeste, al que se le ha negado la novena estrella desde ya hace casi 20 años.

“Estamos aquí para cambiar la dinámica, para cambiar la fórmula. No creo en la mala suerte, con trabajo se consigue todo. Me comprometo a dar el máximo de mí, no dejar nada al último minuto. Todos somos referentes, todos somos ganadores”, sentenció.