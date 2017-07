Hugo Sánchez revela el motivo del distanciamiento con su hijo que falleció

El ex futbolista mexicano, Hugo Sánchez, lamentó haber sido tan exigente con su hijo, Hugo Sánchez Portugal, quien falleció en 2014, ya que fue el motivo por el que se distanciaron, por lo que si tuviera la oportunidad de decirle algo ahora sería para ofrecerle disculpas.

“Estoy feliz y contento de todo lo que vivimos. Tuvimos diferencias. Soy muy severo y disciplinado en los temas del estudio, yo le dije: no te pido nada más que termines tu carrera universitaria. Estaba estudiando arquitectura y le faltó un año, entonces por capricho o por rebeldía dejó de estudiar, entonces le dije: si dejas de estudiar no te voy a apoyar como te estoy apoyando, ni vengas a pedirme nada, quiero que me cumplas como yo lo hice”, confesó en entrevista para ESPN.

“Le diría que me disculpara por la falta de apoyo que recibió de mí en los últimos años, por no haber cumplido eso. Eso es por lo único que le he pedido perdón. También que él actuó de una manera en ese distanciamiento que también lo he perdonado, lamentablemente no fue en vida, sino de manera espiritual”, sentenció

Asimismo, el legendario ex jugador del Real Madrid externó su sentir a casi tres años de que su hijo fuera hallado sin vida en su departamento a causa de una intoxicación por la acumulación de gas LP en el lugar.

“Me afectó muchísimo, estaba acostumbrado a vivir momentos de alegría, fue muy duro porque ahí fue algo distinto. Que se vaya un hijo antes que uno es durísimo. Es el golpe más fuerte de mi vida. La resignación no basta”, sentenció.

