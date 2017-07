Jesús Sánchez no tiene complejos por ser chaparro

Su nombre había sonado como uno de los candidatos naturales. Su campaña con el campeón Chivas lo avalaba. Sin embargo, una vez más fue ignorado. Jesús Sánchez no ha podido llenarle el ojo al técnico nacional, Juan Carlos Osorio. Por eso, el lateral derecho no se encuentra en la Copa Oro.

Aunque las razones nunca se han señalado públicamente, ha trascendido que la estatura es el principal impedimento. Allegados al entrenador nacional aseguran que prefiere futbolistas altos para jugar por los lados. Pero el “Chapo” afirma que eso no le crea complejo alguno.

“Entiendo el futbol porque así es: hay gustos y te puedes inclinar por uno u otro, buscando lo que te gusta. Lo entiendo. Yo me dedico a estar bien acá y brindar lo mejor para el Guadalajara, no me queda otra cosa. A lo mejor en ciertas posiciones necesita otro tipo de jugadores y lo entiendo. No tengo problema ni me acomplejo de ser chaparro. Estoy contento, demuestro acá lo que soy y trabajo día con día”, dijo este martes, después del entrenamiento en Verde Valle.

“El futbol es de gustos, lo tengo claro desde que empecé. Cada quien es libre de poner la alineación que guste, al jugador que guste. Yo no entro en esos temas, sólo trabajo, hago lo mío y trato de estar bien para mi club. Voy a trabajar, es lo que me queda: hacer lo mejor y pulir ciertas cosas que a lo mejor me hacen falta. Debo estar bien para el Guadalajara y si un día se presenta la oportunidad, iré con gusto”, añadió el futbolista de Chivas.

Pero no utiliza la estatura como pretexto. Reconoce que a su futbol tiene cosas que debe corregir para pelear por un puesto en el Tricolor. “Por ahí hacer goles. Hay muchos laterales que hacen goles en el mundo. También tener más asistencias, eso es fundamental y soy consciente que me falta. Son detalles que se tienen que mejorar para tener un plus en mi juego”, afirmó.

El bicampeonato en la mente

El futbol mexicano no es sencillo. La existencia de dos torneos por año hace que la exigencia sea mayúscula. Desde la aparición de los certámenes cortos, sólo dos equipos lograron hilvanar títulos: León y Pumas. Pero ahora, Chivas cree que puede unirse a esa lista y tiene el bicampeonato en mente.

“Estamos listos para pelearlo. Nos estamos preparando para estar arriba, que es donde merece estar este club y donde nos gusta. Nos vamos a preparar para pelearlo. Si no, ¿entonces para qué competimos? Nos preparamos para ganar el campeonato. No creo que ningún equipo se prepare para no conseguir nada. Queremos estar arriba y lograr cosas importantes”, aseveró Jesús Sánchez.

Por lo pronto, antes de comenzar la defensa de su título, el Guadalajara peleará con Tigres el Campeón de Campeones. Pese a las ausencias, el “Chapo” no considera a su equipo como víctima. “Existen lesiones y compañeros en selección, pero Chivas tiene jóvenes muy capaces y pueden cubrir a las ausencias. Pueden dar como favorito a Tigres, pero en el futbol todo puede pasar. Chivas ha demostrado que pelea al tú por tú con quien sea, en cualquier cancha y ahora no será la excepción”, finalizó.