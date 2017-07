Trump trabaja duro para que Los Ángeles acoja JO 2024

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que está “trabajando duro” para lograr que la ciudad californiana de Los Ángeles sea elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2024.

“Trabajando duro para conseguir los Olímpicos para Estados Unidos (L.A.) ¡Estén atentos!”, comentó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Precisamente hoy el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, presentó en Lausana (Suiza) ante los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) la candidatura de la ciudad a albergar los Juegos de 2024.

Garcetti dejó claro en reiteradas ocasiones que Los Ángeles se presenta a los Juegos Olímpicos de 2024 y que, para ello, está “compitiendo de forma sana” con París, la otra ciudad candidata.

El alcalde angelino no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que los miembros del COI decidan hoy cambiar las reglas para poder elegir a la vez el próximo 13 de septiembre en Lima (Perú) las ciudades que acogerán los Juegos en 2024 y 2028.

No obstante, enfatizó que su ciudad “está lista para acoger los Juegos en dos meses o en dos décadas”.

Los Ángeles -sede de los Juegos en 1932 y 1984- se mostró como una ciudad que tiene todo lo necesario para acogerlos de nuevo, que no debe construir estadios nuevos ni una villa olímpica, y que financiaría sus Olímpicos enteramente con aportaciones privadas.

Ante la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, como jefe de la delegación parisina, Garcetti recordó que Los Ángeles tiene el apoyo de la Casa Blanca, el Congreso y el estado de California, “y una candidatura excelente”.

Ya desde que era presidente electo, en diciembre pasado, Trump expresó su “fuerte apoyo” a la candidatura de Los Ángeles 2024 en una conversación telefónica con el alemán Thomas Bach, director del COI, y su confianza en los planes de la ciudad californiana para “albergar unos magníficos Juegos”.

