Fallece Chuck Blazer, responsable de dar a conocer escándalo del FIFA-Gate

Chuck Blazer, exsecretario general de la Concacaf, habría fallecido a los 72 años de edad, así lo indicó el periodista Andrew Das del New York Times.

“Confirmado: Chuck Blazer, ejecutivo del futbol cuyos años finales fueron perseguidos por la investigación, la enfermedad y la desgracia, ha muerto”, se puede leer en el tuit del periodista.

Blazer fue el responsable de dar a conocer el escándalo del FIFA-Gate. Tras su arresto se declaró culpable por 10 cargos.

Recibió una sanción de por vida por parte del organismo y luego de ser acusado por aceptar sobornos millonarios, se desligó de la vida pública.

