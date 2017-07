Ochoa sabe lo que quiere, lo que busca: Jorge Campos

Sin duda, muy criticada ha sido la salida de Memo Ochoa de la Liga de España al futbol de Bélgica con el Standard Lieja, sean las razones que sean, la decisión está tomada.

Si el arquero busca tener actividad a un mediano nivel en un año previo al mundial, hacer una pretemporada completa, tener un contrato de dos años y una clausura de rescisión muy baja, por aquello que después del mundial algún equipo lo busque a bajo costo y, por último, permanecer en Europa en lo que llega su pasaporte español, el cual le dará más opciones a los clubes de ficharlo ya no como extranjero. Sí esas fueron las razones de Memo, entonces quizá va por buen camino, mismo que no esta libre de cualquier contratiempo, llámese lesiones.

Aunque el ex portero Jorge Campos asegura que el futbol de Bélgica no es de las ligas más competitivas del Viejo Continente, apoya al ex americanista en su decisión.

“En todos los países del mundo hay equipos buenos y atractivos. No es mala idea estar en Bélgica. A mucha gente no le gusta, pero Memo sabe lo que quiere, lo que busca”, señaló el arquero en una entrevista a Espn, siendo contundente que en un futuro éste podría mejorar “Pero nunca es tarde. Siempre hay una mejor oportunidad en la vida”.

