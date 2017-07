Paige cambia la versión sobre el pleito con Alberto El Patrón

El tema de la supuesta “violencia doméstica” en contra de Alberto El Patrón que se suscitó con Paige en el aeropuerto internacional de Orlando, Florida, sigue dando de qué hablar.

Y fue la misma Paige quien volvió a manifestarse y cambió la versión de los hechos en una carta que publicó en su cuenta de twitter.

En primera instancia dijo que una aficionada había pedido una foto con El Patrón, y este al negarse, generó su molestia y le arrojó una bebida en la cara.

WE got the cops involved. I'm crying cuz I found out bad fam news & a lady tries take a pic. She gets angry throws a drink on @PrideOfMexico — PAIGE (@RealPaigeWWE) July 10, 2017

Más tarde, tras darse a conocer que Alberto del Río había sido suspendido de la Global Force Wrestling hasta que se aclarara la situación, la ex diva de WWE escribió en twitter echándose la culpa de lo sucedido.

“Alberto no quiere que cuente la historia completa porque no quiere que la gente se entere de que fui yo quien le le derramó una bebida, pero esta es la historia:

Recibí una llamada telefónica diciéndome que mi tío estaba grave. Me puse a llorar afuera del restaurante, entro y Alberto me abraza. Yo me encuentro un poco sensible y comenzamos a discutir sobre algo sin importancia.

Le digo que me iré y él me dice algo que no escribiré pero que no fue agradable, no debí haberlo hecho. Entonces le tiré una bebida en la cara porque estaba muy molesta, de nuevo, no debí haberlo hecho porque además fue enfrente de mucha gente.

Me salí, él me siguió, se encontró con la policía y una señora loca decidió dejar lo que estaba haciendo por seguirnos e invadir nuestra privacidad de una mala manera. Solo pocas personas pueden hacerlo.

El caso es que fui yo quien fue detenida por haberle arrojado a Alberto una bebida. No, nunca nunca me puso una mano encima y tampoco lo golpeé con un vaso tres veces como dice el internet.

Es completamente ridículo como una historia se puede salir de control.

Otra cosa, él olía a cerveza porque yo le tiré una cerveza, ni más, ni menos. Nadie fue arrestado. No hubo vidrios rotos, no hubo cargos, nada.

La horrible y desagradable mujer quiso hacer dinero a costa de mi infortunio. Deseo, en verdad que la gente nos de la privacidad que merecemos. Se que no pasará pero lo deseo en verdad”, escribió.

Just clearing up the airport situation. Just so there's no more elaborate versions of the story. Thanks for respecting our privacy. pic.twitter.com/iU6nZbZMar — PAIGE (@RealPaigeWWE) July 12, 2017

Y también se refirió a los audios que se dieron a conocer el día de ayer:

“Y si escucharon ese estúpido audio, podrá escuchar que los cargos son contra mi. Todos decimos cosas cuando estamos enojados”.

And if you listen to that stupid audio. You will hear him saying he's pressing charges on ME. We all say stuff when we are mad. — PAIGE (@RealPaigeWWE) July 12, 2017

That's all I will say about the airport situation. Again. Thanks for the privacy at this time. — PAIGE (@RealPaigeWWE) July 12, 2017

