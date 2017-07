'¡Sí fue penal!': Matías Almeyda

Por primera vez, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, habló sobre la jugada más polémica de la Final pasada. Guadalajara venció por 2-1 a Tigres, el 28 de mayo pasado, para proclamarse campeón del Clausura 2017. El partido estaba a punto de concluir cuando Jair Pereira derrumbó Ismael Sosa dentro del área. El árbitro Luis Enrique Santander no señaló nada. El “Pelado” reconoció este miércoles que sí era penal.

“Creo que hay una rivalidad sana, es una cuestión de competencia y cada afición siempre quiere ser mejor. De lo otro, están hablando que con este nuevo sistema que se ve por tele (VAR), se para el partido y por ahí es verdad que fue penal. Sí fue penal. El árbitro a veces se equivoca a favor y otras en contra”, explicó.

Pero enseguida, aclaró que así como esa, otras jugadas de la Final pudieron haberse marcado diferentes. “Los goles de Gignac, el primero que nos hace en la Final, desplaza a Ponce, en Monterrey. Entonces, hubiésemos estado parejos. Es futbol y hoy día si existiese eso (VAR) en nuestro torneo, podríamos contar lo que pasa. Pero el partido ya está y la copa está adentro”, sentenció el entrenador argentino.

La mañana de este miércoles, el Rebaño Sagrado entrenó en el Estadio Chivas. Esta fue la primera vez que el equipo pisa su cancha después de conseguir el título número 12. El técnico no pudo ocultar su alegría de volver al sitio donde alcanzó la cubre con el Guadalajara. “Entramos hoy después de aquella gloriosa noche. Fue entrar y revivir lo que sentimos ese día, previo y post partido, deseando en el alma repetir muchas veces más ese momento”, relató.

Y deseó que ese logró sea reconocido con Toluca, su rival en la fecha uno del Apertura 2017. Matías Almeyda espera el “pasillo” para el campeón. “Es un poco de protocolo, ojalá que se haga para que los jugadores sientan una caricia al alma por lo que han logrado. Lo más importante es que en el primer partido nuestra afición nos acompañe ya que han pasado a ser clave en el funcionamiento de nuestro equipo. Esas ganas, ese aliento, esa paciencia ha sido fundamental y por eso han sido grandes partícipes de nuestro triunfo”, sentenció.

Contra Tigres deben jugar casi perfecto

Con ausencia de seleccionados nacionales y lesionados, Chivas se preparada de cara al duelo por el trofeo Campeón de Campeones. El técnico Matías Almeyda reconoció este miércoles que Tigres es favorito para el partido del domingo. Pero aseguró que hay una forma de vencerlos: hacer un juego casi perfecto, como en la pasada Final de Liga.

“Por ahí sí, porque viendo los planteles siguen siendo favoritos. Pero también hay después un funcionamiento. Para ganarle a Tigres, hay que ser casi perfectos porque la perfección no existe. Siendo casi perfectos los podemos superar, como ya lo hicimos, con garra y amor por lo que hacemos. Hay una sola manera de superar a Tigres, que es esa. Ojalé estemos de nuevo con esa energía”, aseveró.

Finalmente, dijo que no pierde el piso por los elogios que ahora recibe, tras proclamarse campeón del futbol mexicano. “Tomo siempre todo con respeto porque veo a todos igual respecto a cuando me ‘puteaban’ al llegar aquí. No cambia mi forma de pensar. Ni era otro al ser insultado y denigrado, ni soy otro hoy al ser halagado. Hay un proyecto, que va mostrando que va marchando y no creo que esté en esta silla por haber ganado o porque pierda un partido. Es mucho más profundo, lo que hacemos con los jóvenes, pocos lo hacen y Chivas lo está haciendo. Más allá de que el resultado sea bueno o malo, el proyecto final será lo que juzgue mi paso por Chivas”, concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV