ENTREVISTA: “Siempre me siento obligado a ganar representando a México”: Romel Pacheco

Hay que recordar que originalmente se había otorgado la organización del evento a México en 2016, pero debido a falta de recursos, el país declinó y FINA se la dio a Budapest, ciudad que tenia previsto hacer la competencia hasta 2021.

¿Cómo te sientes para este Mundial de Natación?

— Siempre me siento obligado (a ganar) en una competencia representando a México, a tener un buen resultado. El entrenamiento que hago diario, y a lo largo de estos años, es para, a la hora que me enfrente en una competencia, ganar. Muchas veces lo consigo, otras no me va tan bien pero mi obligación es llegar con todo, prepararme al cien para poder competir, estar listo y a la hora de la competencia entregarme y estar peleando las medallas.

¿Qué significa ser el clavadista con más experiencia en este Mundial?

— Yo siempre me siento comprometido porque represento a México. Porque llevo la bandera, llevo el uniforme y represento a más de 129 millones de mexicanos, así que es una gran responsabilidad, pero también es un gran orgullo y una gran satisfacción. Por eso entreno día con día para llegar lo mejor preparado para poder poner a México en ese podio.

¿Cuáles son tus expectativas a nivel individual?

— Pelear por esa medalla de oro, estar en esas medallas. Como cualquier competencia todo mundo busca ganar, los chinos, los rusos, los ingleses, son referentes fuertes en este deporte, pero yo siempre he demostrado que les puedo ganar. En este momento me siento contento, me siento motivado, es cuestión de que a la hora de competir me salga como lo hago en los entrenamientos, disfrutar la competencia, estar tranquilo y esperar lo mejor.

Competir en Budapest, ¿es una revancha para ti?

— Estamos justo a un año de haber estado en Río, donde no me fue como quise, me quedé con esa espinita y ahorita que llegó Budaspest van a estar los mismos clavadistas, el mismo escenario, entonces a demostrar que tengo con qué y pelear medallas.

La selección de clavados consta de 18 atletas más, ¿qué se puede esperar de ellos?

— Randall (Willars), Kevin (Berlín), Adriana (Jiménez) y todos los niños que vienen aquí han entrenado bastante, son niños pero con un buen nivel, tienen con qué y la verdad tienen muchas posibilidades. Que lo disfruten, al ser su primer campeonato mundial no tienen ninguna presión, ningún compromiso, y creo que eso va a ser un factor importante para ellos y que lo puedan hacer bien.

Finalmente, Rommel envió un mensaje para todos los aficionados y les pidió que confíen en la actuación del representativo nacional: “Estén seguros que voy a poner todo de mi parte, voy a dejar todo el corazón para poder regalarle a México esa medalla, gracias y saludos”.

