Sigue el show de Mayweather y McGregor

El show promocional de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor siguió este miércoles cuando ambos se volvieron a ver la caras, ahora en Toronto, Canadá.

La tónica fue la misma que el día de ayer en Los Ángeles, pues hubo amenazas, insultos y desconsideraciones. Incluso hubo un pequeño desafío con la bandera de Irlanda de por medio.

Una de las insignias irlandesas que portaba el público canadiense, claramente a favor de “The Notorius”, llegó a las manos de “Money” quien se la puso en la espalda y siguió su retahíla de desafíos.

El nivel de fanfarronería de ambos luchadores volvió a enloquecer al público, que esta vez en Toronto, presenció la segunda parada de la gira internacional de presentación del nuevo “Combate del siglo” que se disputará el próximo 26 de agosto en Las Vegas. McGregor: “Todos juntos, uno, dos, tres… ‘Fuck the Mayweather’s!’. Floyd tiene 50 prostitutas en nómina, ¿qué hace con ese club de ‘striptease’ en Las Vegas?. No ha luchado en su vida, es un ‘runner’, sólo sabe correr por el cuadrilátero. Ni siquiera sabe leer. ¡Paga tus impuestos!”.

Mayweather: “Los fans no pueden luchar por ti, no te valdrán de nada en el ring. Dices que sólo corro como un cobarde pero tengo un récord de 49-0. Donde voy a ir corriendo es al banco con el dinero del combate. Sabemos que te gusta huir y los verdaderos ‘killers’ no huyen. Dana White, tu manager, es el que maneja el dinero de verdad. Tú no tienes nada”.

