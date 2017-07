'Trollean' al 'Chelís' en twitter por tratar de ayudar a un grupo de escorts

José Luis Sánchez Solá quiso hacer su buena acción del día en twitter y parece que “le salió el tiro por la culata”.

Resulta que una cuenta de escorts de Puebla, aprovechando la popularidad del “Chelís” en twitter, le pidió un RT para incrementar su número de seguidores.

De manera amable, Sánchez Solá accedió pero de inmediato sus seguidores comenzaron a “trollearlo” con mensajes como: “Has de ser clientazo”, “ya imaginamos cómo te pagarán el favor”, entre otras cosas:

Has de ser clientazo x eso la recomendación no? Con esto por lo menos un 2×1 te deben! PD no+ aguas con el viagra

