VIDEO: Componen ‘Despacito” con 174 nombres de futbolistas ¡Chi-cha-ri-to!

El hit de 2017 es “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, una rola que llegó para quedarse como lo hiciera “la macarena”. En la actualidad no hay persona que no la haya escuchado, rincón del mundo al que no haya llegado del norte al sur del planeta.

Por eso, todos quieren componer su propia versión y si tiene que ver con el futbol conquistará a uno que otro, que se haya rehusado a contagiarse con el ritmo de la canción de reggaetón.

El usuario @GameJamHD creó una versión donde menciona los apellidos y apodos de 173 jugadores y ex jugadores de futbol mundial entre ellos, Maradona, Ronaldo, Messi, Neymar, Tevéz y sí, sí hay un mexicano, el delantero Javier “Chicharito” Hernández.

No es la primera vez que ocurre, aquí otro ejemplo de creatividad donde Chicharito es inspiración para la composición.