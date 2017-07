Fans de Cowboys son insoportables, nunca jugaría ahí: DeAngelo Williams

El corredor agente libre, DeAngelo Williams, sigue en espera de firmar contrato con algún equipo para la temporada de la NFL próxima a iniciar.

Pero aunque desea tener equipo para iniciar la temporada, Williams, de 34 años de edad, dice que no jugaría para los Browns de Cleveland ni los Jaguars de Jacksonville por motivos relacionados a los negocios.

En su lista negra de equipos también agregó a los Panthers de Carolina y a los Cowboys de Dallas.

Williams dice que no aceptaría ningún llamado de los Panthers por la forma en que lo liberaron en el 2015 luego de correr para 6.846 yardas y 46 anotaciones en nueve temporadas con ellos.

“Tal como lo hicieron me parece que no fue la mejor manera de liberarme. No tuve problemas con ser despedido, pero hay cosas que no me gustaron y que siguen sin gustarme, así que no tiene sentido volver con ellos”.

Al hablar de los Cowboys, dice que “debo reconocer que son un equipo ganador, pero simplemente no aparecen en las postemporadas”.

“Crecí como fanático de San Francisco en los 80, la época en que dominaron. Los Cowboys hicieron algo parecido en los 90, pero me niego a decir que fueron igual de grandes que los 49ers.

“Su fanaticada es insoportable, siempre lo ha sido. La temporada pasada vivían en la nube, ganaban cada semana y no podías decirles algo porque todos iban en su barco de triunfalismo. Llegaron los Playoffs y desaparecieron como siempre, los echaron en su primer juego y entonces se excusaron en lesiones y que les robaron el juego (contra Green Bay)… No saben lidiar con la derrota, son molestos e insoportables”, sentenció.

Agregó que “durante la temporada pasada creían que se convertirían en el gran equipo, que ganarían todo, pero cuando perdieron empezaron a decir excusas, son una base de aficionados que no sabe manejar la derrota”.

Cuando habló de los Browns, dijo que es un equipo sin historia ganadora. No estoy seguro de todos los campeonatos que ganaron antes de que existiera el Super Bowl, pero en mi vida no he visto que tengan una temporada ganadora”.

Mientras que de los Jaguars dijo que “no puedo pensar en nada positivo sobre esa organización si tienen charcos en su campo de juego”, dijo.