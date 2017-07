México cae en su presentación en el Mundial de Leyendas

Arrancó el Mundial de Leyendas y México no pudo mostrar una buena cara, pues en su debut cayó por 1-3 contra Escocia.

El juego fue complicado desde el arranque para el representativo nacional, pues desde los primeros minutos, Erubey Cabuto tuvo que recoger el balón del fondo de sus redes.

El cuadro nacional dio signos de poca coordinación y en un balón perdido antes de la media cancha, Ferguson aprovechó para amagar al portero mexicano, junto con Mario Mendez y luego picar el balón, que puso el 0-2.

Poco después, Burchill encontró el esférico y puso el aplastante 0-3, pero México no se dio por vencido y de la mano del Matador, Luis Hernández, decretó el 1-3 definitivo.

El Tri se enfrentará a España este viernes y el sábado a Inglaterra, por lo que necesita mejorar el rendimiento si quiere clasificar a los Cuartos del Final.

A consolation from @elmatadorpr. A poacher's finish for the Mexicans #MEXSCO pic.twitter.com/HARgLHbDqj

— Star Sixes (@StarSixes) July 13, 2017