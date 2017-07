Rayados presenta a sus refuerzos para el Apertura 2017

A una semana de iniciar el torneo Apertura 2017, los Rayados del Monterrey presentaron a los refuerzos para esta campaña.

El presidente de Rayados, Duilio Davino, fue el encargado de dar a conocer a Juan Pablo Carrizo, Avilés Hurtado y Jorge Benítez, quienes estrenaron la playera, mientras que Stefan Medina y Neri Cardozo, viven su segunda etapa con la Pandilla.

“Yo no me fijo en los números cuando hacen una transacción, sólo me fijo en hacer las cosas bien, entrenar al máximo. Vengo con mucha ilusión, con ganas de que empiece el torneo. Vamos a dejarlo todo para ganar el campeonato”, fueron las primeras palabras de Avilés Hurtado.

Por su parte, Stefan Medina comentó que no siente como una revancha su regreso al Monterrey.

“Yo no lo veo como revancha, yo lo veo como una oportunidad, en el 2014 tuve un año grandioso. En este momento me siento orgulloso de estar nueva mente, con muchos deseos de darlo todo por esta institución”, mencionó Medina.

“Sabemos el lugar a donde vinimos, sabemos la institución a la que ahora nos toca defender, estamos agradecidos con el presidente por la confianza que nos da, ahora ya estamos enfocados en lo que va a ser el torneo”, mencionó el Conejo Benítez.

Juan Pablo Carrizo llegó del Inter de Milán a defender la portería albiazul, y espera poder ganarse un lugar en el cuadro titular, aunque sabe que la competencia será complicada.

“Llego a Monterrey a competir por un lugar, no tengo un puesto asegurado, eso le da un salto de calidad al equipo. Me tocará por momentos estar en la tribuna, ya lo manejo en mi cabeza, espero poder estar la mayor parte de los partidos, esa es la idea”, comentó Carrizo.

Duilio Davino, comentó que les hizo saber que el compromiso es entregarse al máximo para cumplir con los objetivos del equipo.

⚽📝 ¡Bienvenidos a #Rayados! El Plantel ya está a la espera del comienzo del #Apertura2017 👇 Indo AQUÍ 🔵 https://t.co/XigUfhulWp ⚪ — Rayados Oficial (@Rayados) July 13, 2017

