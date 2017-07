VIDEO: Lionel Messi muestra su talento en el basquetbol

Lionel Messi no sólo puede presumir que es uno de los mejores cracks del futbol internacional, sino también que es un gran jugador de baloncesto, esto tras anotar tres triples de forma consecutiva.

A través de un video publicado en Twitter por Hiroshi Mikitani, dueño de la compañía Rakuten, se puede observar al argentino lanzando el balón y metiéndolo en la canasta pese a tener algunas distracciones, todo esto en su más reciente visita a Japón.

Messi, Piqué, Neymar y Arda Turan viajaron al país nipón como representantes del FC Barcelona en la presentación oficial del nuevo patrocinador internacional con el que contará el conjunto culé.

メッシはバスケも神でした!Leo Messi super good at Basketball as well.. unbelievable… pic.twitter.com/YDlJG0E04i

