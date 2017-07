¡Memorabilia incompleta! La máscara que desapareció de la 'vitrina' de El Santo

Aunque el Hijo del Santo posee memorabilia suficiente para poner un museo de El Santo, reconoció que hay artículos que le gustaría tener, uno que desapareció y del que nunca se supo: la máscara de Black Shadow.

“Una máscara que no tengo y él (El Santo) no tuvo, la de Black Shadow. Nunca le pregunté qué pasó con esa máscara, alguien la tomó cuando se la quita (en noviembre de 1952), se la piden y se perdió”, recordó el hijo del enmascarado.

Luego de recorrer la exposición de 100 fotos de El Santo, expuesta en las rejas de Chapultepec y que es parte de la celebración de los cien años del natalacio de Rodolfo Guzmán Huerta, habló de otros artículos de su padre que le hubiera gustado tener.

“Me gustaría tener los campeonatos originales (que ganó), los nacionales, esos cuando se perdían se quedaban con el ganador, no hacían réplicas; sus autos, me encantaría, lamentablemente se fueron vendiendo con el tiempo, sin importar su valor económico no sabía lo que iban a simbolizar ahora”.

De la exposición de 100 imágenes, dijo que las eligieron de entre más de 500, pero de todas las de la exposición “la que más me gusta es donde está con sus dos títulos nacionales, es impactante de ese Santo rudo”.

Aunque no hay planes concretos, mencionó que le gustaría llevar la muestra fotográfica a otras ciudades del país y que en Hidalgo y Puebla pudiera haber interés, “la gente la quiere ver, pero depende de los gobiernos, hay que transportar las fotos, es costoso”.

Añadió que la creación de un museo sigue en pie, aunque busca un lugar fijo para realizarlo, que no sea fuera del país, y también está pendiente la realización de una velada luchística en la ciudad de México.

“Para el museo sigo levantando la mano y tocando puertas. Me gustaría una casa, me han ofrecido espacios pero quiero algo permanente, espero que sea en la ciudad, sino en algún estado. Al extranjero me la han pedido, en Madrid, España, me entusiasmé pero no, tiene que estar en México, aunque ya no depende de mí”.

De la función dijo que sigue en pláticas con el gobierno capitalino para hacerla en septiembre, “sería mi regreso a la ciudad, el debut de Santo Jr, también me gustaría presentar luchadores clásicos, otros jóvenes, gente como Laredo Kid, Garza Jr, Xtreme Tiger, valiosos y que merecen oportunidad”.

El luchador, quien viajará el sábado a San Diego, Estados Unidos, para estar presente en la “Comic Con” junto a su hijo, también dijo que se planea otra función para el 23 de septiembre en Tulancingo, ciudad donde nació su padre, en busca de seguir con los festejos por los 100 años de Rodolfo Guzmán.