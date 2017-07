NFL suspende al ala abierta Michael Floyd por abuso de sustancias prohibidas

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) impuso este viernes una sanción de cuatro juegos al ala abierta de los Vikingos de Minnesota Michael Floyd, supuesto abuso de sustancias.

Floyd, de 27 años de edad, no podrá participar en los primeros cuatro encuentros de la temporada 2017 de la NFL luego de haber violado las reglas de la liga correspondientes al abuso de sustancias, confirmaron los Vikingos de Minnesota.

En junio, Floyd fue sentenciado a un día de prisión y un juez ordenó que el ala abierta cumpliera con los últimos 5 días de su arresto domiciliario por violar los términos de su condena por manejar en estado de ebriedad.

Durante su arresto domiciliario, Floyd dio positivo a una prueba de alcohol, pero dijo que se debía a que consumió un té que incluía esta sustancia.

Días antes de la sanción, Mike Zimmer, entrenador de los Vikingos, se mostró escéptico ante la situación de Floyd e indicó que “¿Lo creo? No sé cuánto té tomó. No tengo idea. (…) Él me dijo que no tomó.”

Zimmer se dirigió directamente a Floyd a quien advirtió “si me doy cuenta de que me mientes, te cortare del equipo”

Floyd llegó a la NFL elegido por los Cardenales de Arizona como la selección 13 del Draft de 2012, proveniente de Notre Dame.

En Arizona contó con una destacada participación durante sus cuatro temporadas, donde consiguió 23 anotaciones, 244 recepciones y 3739 yardas, pero fue cortado del equipo en diciembre de 2016 tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad a un grado calificado por extremo en Scottsdale.

Después de su salida de los Cardenales, los Patriotas de Nueva Inglaterra se hicieron de los servicios de Floyd, formando parte del equipo que ganó el Super Bowl LI.

Los Patriotas no renovaron a Floyd y el 10 de mayo el ala abierta fue contratado por los Vikingos por una temporada.

En caso de que Floyd continúe en Minnesota, podrá participar en los juegos de pretemporada, pero será elegible en la campaña hasta el 2 de octubre.

