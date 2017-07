Edwin Cardona se despide de todo Rayados excepto de Mohamed

El colombiano Edwin Cardona se despidió de Rayados del Monterrey, club al que llegó hace más de dos años, con una emotiva carta que colgó en su cuenta de Instagram donde se despidió de afición, compañeros, directivos, cuerpo técnico, excepto… Antonio Mohamed.

“Hoy cumplo un ciclo en mi vida en el cuál quiero darles las gracias, primero a Dios que me permite estar en el lugar que él desea siempre que yo esté y a todas aquellas personas que hicieron en mi estadía estos años tan felices para mí y mi familia a pesar de los altibajos”, escribió Cardona.

Aunque no reveló su próximo destino (se dice que Boca Juniors), Cardona también aplaudió el apoyo de sus seguidores y se disculpó por las heridas causadas. Entre las personas a las que dedicó parte de su discurso se encuentran Carlos Barra, ex entrenador del equipo y Luis Miguel Salvador, ahora ex directivo de la institución, omitiendo a Antonio Mohamed.

Mira el mensaje:

Estimados amigos, hinchas, directivos y compañeros del club de fútbol Rayados de Monterrey Hoy cumplo un ciclo en mi vida en el cual quiero darles las gracias primero a Dios que me permite estar en el lugar que el desea siempre que yo este y a todas aquellas personas que hicieron en mi estadía estos años tan felices para mí y mi familia a pesar de los altibajos, tiempo maravilloso y fructífero para mi carrera donde crecí como persona y profesionalmente, me llevó grandes amigos entre ellos El Sr Luis Miguel salvador y el Profe barra que creyeron en mí y en mi talento para estar en este gran equipo,a los compañeros con que tuve el placer de jugar les deseo siempre muchos éxitos y quedarán en la historia de mi vida. Para esta gran hinchada solo agradecimientos los llevo en mi corazón pues de su gran apoyo y exigencia siempre di lo mejor de mi, aquellos que en algún momento herí les pido una disculpa,no quería irme de este gran club pero soy un trabajador que debe respetar las decisiones de mis superiores por lo que me despido no Cómo un adiós sino un hasta luego por qué quiero tener la Revancha de poder volver para ver este equipo campeón, Dios los bendiga siempre Hasta pronto Familia Cardona A post shared by Edwin Andres Cardona Bedoya (@e.cardona10) on Jul 15, 2017 at 1:24pm PDT

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV