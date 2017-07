Mexicano campeón del mundo se quedó sin trabajo

En el 2005, Jorge Hernández tocó la gloria con la Selección Mexicana Sub-17 al lograr el título del Mundo en Perú. El jugador nacido en Atlas se quedó sin trabajo este 2017. El mediocampista pasó de todo en su carrera, hasta ser engañado por un representante que lo dejó varado en España.

“El año pasado vi a muchos compañeros quedarse así (sin trabajo), por los inventos de los directivos de la regla 10/8, cada cosa que sacan para hacer negocio. Me tocó ver a muchos compañeros que se quedaron así. Esta vez me tocó a mí, esperemos en seis meses, que es mi idea, seguir jugando en México. Me sentí raro parar”, dijo el mediocampista.

Y ahora el Cajetas, como lo apodan sus más allegados, tiene cuidado a qué representante elige, porque hace casi 12 años se quedó sin nada, es decir, le prometieron club en Europa, dejó Atlas y en aquellas tierras lo abandonaron.

“Nos fuimos Efraín Juárez y yo, el señor Antonio González, que ya no le creo nada, no tengo miedo a decirlo, vive en otro país, y lo que hizo no fue algo derecho. Firmamos para el Barcelona, eso sí, pero como éramos extra comunitarios no podíamos jugar, pero nos iba a llevar a una Segunda de España, ahí es cuando empiezan las mentiras, no nos llevó a ninguna Segunda. Resulta que nos lleva a una cuarta, donde él era medio dueño. Mejor nos regresamos, y Eduardo Hernández hizo un gran trabajo, logró rescindir el contrato con Barcelona y pude regresar con Atlas y debutar”.

El mediocampista, quien está a la espera de encontrar de nueva cuenta trabajo, aconseja a los jugadores que conozcan bien al representante que elijan.

“Les aconsejo que los conozcan, a mí me tocó la experiencia con Antonio González, que no lo conocí, me vendió espejitos que yo se los compré. Después me toca con Lalo Hernández y Enrique Nieto, y muy bien, ahora estoy con Rodrigo Macías“.

Jorge Hernández anduvo por Morelia, Veracruz, Xolos, Atlante y Leones Negros, además por el futbol de Costa Rica.

“Creo que ha sido buena, jugué en varios equipos y siento que me ha ido bien”, consideró.