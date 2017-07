Federer rompe en llanto tras ganar en Wimbledon

Roger Federer hizo historia al conquistar por octava ocasión el torneo de Wimbledon, convirtiéndose así en el jugador que más veces ha ganado este Gran Slam. Al concretarse su victoria sobre Marin Cilic, el suizo no pudo contenerse y empezó a llorar.

La cuenta de Twitter de Wimbledon compartió el video en el que aparece Roger llorando de felicidad y acompañaron la grabación con el mensaje: “Lo que significa hacer historia”.

A sus 35 años y 342 días, Federer obtuvo su Grand Slam número 19. De igual forma se convirtió en el jugador más veterano en la historia en ganar Wimbledon.

What it means to make history…#Wimbledon @rogerfederer pic.twitter.com/amzokbYM36

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017