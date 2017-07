Francia se proclama campeón del Mundial de Leyendas

Francia se proclamó Campeón del Mundial de Leyendas, después de que se impusiera 2-1 a la selección de Dinamarca, gracias a un tanto de Youri Djorkaeff.

Los ‘Bleus’ y los daneses ya se habían enfrentado en la Fase de Grupos; sin embargo, ambos equipos igualaron 1-1, por lo que se esperaba un partido cerrado en la Final celebrada en la O2 Arena de Londres.

Fue Francia el primer combinado en abrir el marcador, después de que Ludovic Giuly mandara el balón al fondo de las redes, después de un claro error del arquero Jan Hoffman.

Pero las acciones no acabarían con el tanto solitario de los ‘Bleus’ y Dinamarca reaccionó con un buen contraataque, que dejó sin posibilidades a la defensa, permitiendo que Daniel Jensen rematara frente al arco y consiguiera la igualada parcial

Sin embargo, Francia ‘aniquilaría’ el partido, gracias a una jugada de Djorkaeff, quien gambeteó cerca del área rival y terminó sacando un disparo raso que se coló en el primer poste de la portería protegida por Jan Hoffman.

Con información del diario Récord

