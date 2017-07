Maya Larripa, la reina del Surf Open Acapulco 2017

El Surf Open Acapulco 2017 llegó a su fin y con él, los más de 100 atletas participantes de todo el mundo se despidieron de uno de los eventos de surfiing más importantes del país.

A pesar de que el actual campeón del Mundo, el mexicano Jhony Corzo quedó eliminado en los cuartos de final, el nombre de México quedó en lo alto de la competencia gracias a la destacada actuación de los juveniles Maya Larripa y Alan Cleland, mexicanos que se coronaron en la rama femenil y Sub 16, respectivamente.

Con tan sólo 14 años de edad, la oriunda de Puerto Escondido, Oaxaca, Maya Larripa se impuso en la gran final a la campeona de la edición 2016, Regina Pioli y a la gran favorita, su compatriota Ana Laura Gonzáles.

“La verdad no tengo palabras para describirlo, me siento súper contenta y feliz de tener esto ahora como parte de mi vida y mis memorias. Dedico este triunfo a mi padre que está en el cielo y que me mando las mejores olas para coronarme”, destacó la joven azteca al finalizar su heat.











Asimismo, el originario de Sayulita, Nayarit, Alan Cleland de coronó campeón de la categoría Sub-16 al realizar una ola casi perfecta y conseguir una calificación de 9.17, la más alta de todo el torneo.

Por otro lado, el máximo campeón del Surf Open Acapulco 2017 fue el costarricense Carlos Muñoz, mismo que venció al estadounidense Cole Housshmand para hacerse acreedor de una bolsa de dos mil 500 dólares y mil puntos para su calificación en el ranking mundial.

Ante esta situación, el ahora campeón de Acapulco 2017 manifestó su alegría ante el título y destacó estar preparado para su siguiente competencia.

“Me siento contento de haber ganado porque hay muchos competidores muy buenos, de alto nivel, y siempre un primer lugar le cae bien a uno en la confianza como surfeador para el siguiente evento que es el US Surfing. Este triunfo se lo dedicó primero a Dios, después a mi familia y a toda la gente que me sigue”, finalizó.