Mexicana Alex Roudayna, cerca del podio en primer Red Bull 400 World Championship

Realizada por primera vez, la carrera Red Bull 400 contó con más de 1000 participantes de 40 nacionalidades diferentes. Entre ellos, estaba la atleta mexicana de carreras de obstáculos Alex Roudayna, también conocida como “Chikorita”, que logró un cuarto lugar en la categoría femenil.

Correr 400 metros suena como un reto fácil. Pero, recorrer 400 metros en subida por la pista de ski natural más grande de Alemania -localizada en Titisee-Neustadt- requiere agallas, fortaleza y velocidad. “Yo nunca había corrido esta carrera, y las que ganaron ya habían sido campeonas en diferentes países. Así que, en comparación con las demás competidoras, era la experiencia”, cuenta Roudayna.

Competidores de distintas disciplinas como escalada, ski, crosscountry y crossfit se impulsaban a través de los 400 metros de campo traviesa que puede llegar a estar con una inclinación de hasta 35º. Rodeados de bosque, el escenario era hermosísimo, pero muy duro de superar. “La parte más complicada es entre el metro 100 y el 200, esa es la parte más empinada de la pista, y es la más dura porque no se puede correr tal cual”, añade.

En la categoría masculina, el ganador fue Ahmet Arslan, de Turquía, con un tiempo de 03:31.01 minutos, mientras que en la femenil, Yukari Tanaka de Japón terminó en 04:54.2 minutos. Roudayna estuvo unos pasos atrás, con 5:28.7 minutos, muy cerca del tercer lugar.

“Me prendió haberme quedado tan cerca, a un paso del podio. Sólo me hace querer regresar al siguiente campeonato y ganarlo.”, comenta. Para muchos, podría parecer una tortura intentar completar la carrera, pero para una atleta de alto rendimiento, que se prepara tanto para esto, es algo muy divertido, aunque su rostro sea de concentración pura. “Me gustó mucho la carrera por el ‘high’ que me dio hacerla. Claro que me divertí. Las sonrisas no me hacen ganar medallas, ¿sabes?”, resume Alex.

