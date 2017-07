Muguruza invita a bailar a Federer a través de Twitter en la cena de Wimbledon

La tradicional cena de campeones de Wimbledon, donde este años los reyes serán Gabiñe Muguruza y Roger Federer por haber obtenido el título en sus respectivas ramas, ha dejado mucho de que hablar a través de las redes sociales, pues la española lanzó un tuit al suizo para que baile esta noche con ella en el Grosvenor House Hotel.

La cena es una tradición de años, es una manera de festejar a los dos ganadores del torneo inglés. En algún momento a lo largo de los 30 años que se lleva celebrando Wimbledon, los dos ganadores eran los encargados de abrir la pista con una pieza de baile.

Esta tradición se dejó de usar año tras año desde 1976, cuando Bjorn Borg y se Chris Evert ganaron dicho torneo, fueron la última pareja. Aunque parece que regresar de menos a más, pues en 2015, Novak Djokovic quiso hacer honor a la tradición y se lució con unos pasos de baile con Serena Williams al ritmo de los Bee Gees.

Tras el tuit de Muguruza a Federer, los aficionados reaccionaron de manera cómica, pues hicieron alusión a través de los memes que la esposa del suizo no le gustaría mucho la idea, así como, también les gustaría ver a un Federer bailarín.

@rogerfederer are you ready to dance? #ChampionsDinner

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) July 16, 2017