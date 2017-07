Héctor Moreno se dice listo para ayudar a la Roma a ganar el Scudetto

El defensa mexicano Héctor Moreno se dijo contento por el nuevo reto que afrontará al jugar con la Roma, con el que espera pelear por el Scudetto y para ello está dispuesto en aportar sus cualidades.

“El objetivo principal, a nivel personal, es adaptarme lo más rápido posible en este gran club, en la ciudad y poder disfrutar de lo que más me gusta, que es el futbol”, afirmó el zaguero sinaloense.

Subrayó que a nivel de equipo, la meta es luchar por el Scudetto. “soy consciente de que Roma quiere luchar por el título y tiene que luchar por el título y estoy aquí para ayudarle a alcanzar ese objetivo”.

En su primera entrevista para el canal oficial del club romano, Moreno Herrera admitió felicidad por este nuevo camino en su aventura dentro del viejo continente.

“Para mí es una gran sensación. Es un gran reto, pero también una maravillosa oportunidad para seguir creciendo. Estoy muy feliz y no puedo esperar a que comience es nuevo reto en mi carrera”, expresó exjugador del AZ Alkmaar, Espanyol de Barcelona y PSV Eindhoven.

El canterano de Pumas de la UNAM se describió como un defensor que le gusta jugar desde atrás con la pelota controlada y ahora en el balompié italiano sin duda espera mejorar sus condiciones defensivas.

“Me considero un defensor que le gusta salir jugando la pelota. Pero debo estar siempre listo cuando se trata de defender, esto será un tipo de futbol en el voy a crecer mucho, porque tengo que ser agresivo cuando se me pida defender. En realidad no me gusta hablar de mí como persona, ahora la gente me conoce. Lo más importante a decir es que me gusta salir jugando la pelota y creo que tengo las cualidades adecuadas para iniciar la acción desde atrás”.

Tras lo visto la última campaña con PSV, Moreno Herrera demostró dotes de goleador, sin embargo aclaró que su principal objetivo es ayudar atrás y que su portería quede en cero.

De igual forma señaló que tratará de compartir su conocimiento con sus compañeros en beneficio de “La Loba”, “la experiencia que he adquirido en el ámbito internacional puede ser importante”.