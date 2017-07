Jonathan dos Santos le entrega el anillo a youtuber española

Never been happier, I found my soulmate!!!🐒🖤🐒 I DO, I do want to spend my whole life with you @jona2santos !!!😱😍🙈💍👰🏽🤵🏽 #tamojuntosempre #J8M #forever #loveyou #lovelove #tppa #noscasamos

A post shared by MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) on Jul 17, 2017 at 11:53am PDT