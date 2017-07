Taya abandona las filas de AAA

La luchadora canadiense Kira Forster, mejor conocida como Taya, abandonó oficialmente las filas de AAA.

La luchadora fue desconocida como Reina de Reinas a principios del mes de julio, lo que hizo enfurecer a la Wera Loca, por lo que finalmente, después que este domingo se coronara a Sexy Star como la nueva monarca femenil, Taya decidió decirle adiós a la empresa.

“Adiós AAA… No tengo nada más que decir. Buena suerte en sus próximos proyectos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Taya llegó a AAA en 2012, donde fue dos ocasiones Reina de Reinas.

Bye AAA….. have nothing more to say. Good luck in all your future endeavors

— Taya – Kira Forster (@TheTayaValkyrie) July 17, 2017