¿Por qué Roger Federer no bailó con Garbiñe Muguruza en la cena de campeones?

Tras pícaro tuit de la tenista Garbiñe Muguruza, donde lanzó una directa invitación a Roger Federar para bailar en la cena de campeones de Wimbledon, la hispano-venezolana se quedó con las ganas y esta fue la razón.

Le consultan a Garbi Muguruza con quién querría bailar mañana en la Champions Dinner de #Wimbledon. Su respuesta: pic.twitter.com/xn2ygTOdDN — Federer Facts (@federer_facts) July 15, 2017

Pese a que el tenista suizo le respondió “vamos a ello, campeona”, Federer no cumplió pues aseguró que “Fue una cena fantástica, pero llegamos demasiado tarde y ya no había música. Me acosté a las cinco de la mañana. No sé muy bien lo que hice anoche. Mezclé demasiadas bebidas, supongo”, confesó con una sonrisa.

“Nunca llegó a darse la ocasión de bailar con Garbiñe. Subimos al escenario, pero ahí no sonaba nada. Fue simplemente un momento para los fotógrafos”, señaló el tenista.

¿Cuál es la tradición?

La tradición del baile entre los campeones de Wimbledon se realizó año tras año hasta 1976, cuando Bjorn Borg y se Chris Evert ganaron dicho torneo, fueron la última pareja. Aunque parece que regresar de menos a más, pues en 2015, Novak Djokovic quiso hacer honor a la tradición y se lució con unos pasos de baile con Serena Williams al ritmo de los Bee Gees.

TAMBIÉN PUEDES VER: