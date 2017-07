Tigres dice no a la oferta del Besiktas por Gignac

Estuvo bien 🏆 pero quiero la de diciembre 💪🏻 felicidades a todos y a los jóvenes por su primer título👌🏻 Vamos, que si se puede 🙏🏻 Gracias por venir hermano @_r.alessandrini7_ 😝 #TeQuieroVerCampeonOtraVez #VamosMisTigres

