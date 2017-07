VIDEO: Muy enamorados se les vio a Alberto El Patrón y Paige durante el Curazao vs México

Una semana después del escándalo que giró en torno a Alberto El Patrón y Paige por supuesta violencia doméstica, se le vio a la pareja muy enamorada disfrutando del juego entre Curazao y México de la Copa Oro.

Ambos se dieron cita en el Alamodome de San Antonio para disfrutar del juego, y fueron captados en un video difundido por el sitio PWInsider con la playera del Tri puesta y abrazados como si no pasara nada entre ellos.

La semana pasada los novios se vieron envueltos en un escándalo por una supuesta discusión en el aeropuerto internacional de Orlando, donde Alberto del Río fue acusado de “violencia doméstica”, cargo del que sigue siendo investigado y lo mantiene suspendido de la Global Force Wrestling.

Reader Victoria Gonzales sent along this video of @PrideOfMexico & @RealPaigeWWE at soccer game in San Antonio today. pic.twitter.com/rQq0vvkKaQ

— PWInsider.com (@PWInsidercom) July 17, 2017