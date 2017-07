ENTREVISTA: Arturo Brizio afirma que no habrá perfección en el arbitraje

Arturo Brizio fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) como el mejor silbante mexicano de 1987 a 2011 y ahora tiene el reto de elevar el nivel del arbitraje mexicano; sin embargo, aclara que no puede otorgar perfección a un elemento que depende del factor humano.

Brizio Carter fue presentado el pasado 14 de julio como el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, en lugar de Héctor González Iñárritu, y el ahora directivo asegura que en México se tiene el material humano para realizar un buen trabajo.

El ex analista deportivo señaló en una entrevista para Publisport que el arbitraje mexicano se mantiene entre los mejores del mundo. “El arbitraje mexicano sigue siendo de los mejores a nivel mundial. Tenemos tres tripletas preseleccionadas para el Mundial, tenemos una cantidad interesante de talento joven. Ahí está Fernando Hernández, Marco Ortiz y Diego Montaño que son muchachos que todavía no tienen gafete pero están a punto de tenerlo. Hay 10 árbitros FIFA, entonces me parece que el material humano es muy bueno. Lógicamente, el tema es cómo pulimos y cómo les damos buenas cuentas al futbol cada ocho días; porque la gente, los clubes, la prensa nos piden perfección y esa no va haber nunca mientras quien imparta justicia sea humano”, expresó.

Arturo Birzio señaló que su plan de trabajo se enfocará principalmente el aspecto físico y técnico para obtener mejores resultados. “Hay dos pilares fundamentales, el tema físico y técnico. La preparación técnica y física es fundamental pero dentro de la capacitación es donde me quiero enfocar más. El tema es cómo le hacemos para encontrar el punto de equilibrio de lo que es un manejo de partido, de lo que es el conocimiento absoluto de la autoridad, del trato con el jugador, de lo que es dejar de ser protagonista en el partido, de todo ese tipo de cosas son las que tenemos que puntualizar y que el error, sí es cierto no podemos abatir, pues no vaya en lo posible al resultado, es lo deseable”, explicó.

El torneo Apertura 2017 iniciará el próximo fin de semana y pese al poco tiempo que ha estado al frente de la Comisión de Árbitro, el ex silbante mundialista espera que el arbitraje se mantenga en buen nivel como se vio durante la Liguilla del Clausura 2017, con excepción del polémico penal que no fue marcado durante la final entre Chivas y Tigres. “Espero que sea un arbitraje de muy buen nivel, lo vimos en la Liguilla, salvo esa jugada desafortunada de la final, fue una liguilla muy buena. El equipo que se fue a la decisión de ascenso se fue por sus errores, el equipo que ascendió lo hizo por sus aciertos, por lo que digo que tengo un gran material humano pero si la gente piensa porque hubo un cambio en la cabeza de la comisión estamos obligados a otorgar perfección, estamos todos equivocados”, señaló.

Sobre la posibilidad de que se suspendan los juegos de la Liga MX por el grito “‘eh pu…”, tal y como se advirtió que pasaría en la pasada Copa Confederaciones de Rusia, Brizio detalló que esto se haría cualquier expresión homofóbica o racista porque así lo ha dictaminado la FIFA, pero le parece un tanto injusto para los árbitros: “se le está echando el paquete al árbitro y me parece injusto pero si la FIFA lo manda tenemos que ser muy cuidadosos para que esto no se vuelva un tema donde el árbitro no se vuelva un para partidos o armemos un desorden, pero sí es cierto que si la FIFA lo dice, se tiene que hacer”.

Por último, Arturo Brizio explicó que México ya tiene el aval de la FIFA para aplicar el videoarbitraje o VAR; por lo que sólo falta que la Liga lo implemente. “No es un tema de la Comisión, nosotros tenemos que estar listos para cuando nos den el banderazo, hacer lo que tenemos que hacer desde el punto de vista técnico arbitral, los costos, los cómo, los por qué y los cuándo los tiene que decidir la Liga”, comentó antes de señalar que en Rusia tuvo una aplicación bastante deficiente durante la Confederaciones.