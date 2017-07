Fidel Martínez reconoce que no tuvo un buen torneo con Atlas

Antes de comenzar el torneo, hace un examen de consciencia. Fidel Martínez reconoce que la campaña pasada fue mala en lo personal. No rindió en el Atlas como se esperaba. Y por eso, perdió el puesto en el 11 titular. Pero ahora, confía en recuperar la confianza del técnico para ganarse de nuevo un lugar.

“Estoy bien, hace dos años y medio que no hacia una pretemporada completa. Estoy feliz porque la hice con los compañeros, el ambiente está perfecto para salir adelante. Voy a seguir trabajando, mejorando mis cualidades. El torneo pasado no fue tan bueno en lo personal, pero haré todo lo posible para que el equipo esté bien”, explicó el ecuatoriano.

También admite su incomodidad. Pero reitera la confianza. “A nadie le gusta estar en la banca, pero lo asumo con madurez. Soy profesional desde hace ocho años, estoy tranquilo, no es novedad para mí. Voy a seguir trabajando para estar en el 11 y si no, trabajaré para cuando me toque, hacer goles y sumar”, añadió el futbolista de los Zorros.

Y finalmente, reitera su compromiso con la institución que lo contrató. “Creo que la confianza que brinda el entrenador y la dirigencia es buena. Se tiene que demostrar a los compañeros, con trabajo y se tiene que demostrar en la cancha. Quiero ayudar al Atlas, estar en lo más alto con el equipo y hacer goles”, sentenció Fidel Martínez.

Ya piensa en León

Por su parte, el defensor colombiano Stiven Barreiro asegura que el trabajo de pretemporada ha sido bueno. Y ahora, el Atlas ya tiene la mente puesta en León, su rival del próximo sábado, en la primera fecha del Torneo Apertura 2017.

“Terminamos la pretemporada excelente. Los resultados en los partidos fueron positivos y la mentalidad ya está puesta en León. Queremos hacer un mejor torneo de lo que se hizo el semestre pasado”, aseguró el rojinegro.