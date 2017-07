Pulido, reconfortado por el cariño de la afición

Chivas llegó a Guadalajara con cierta tristeza por perder el juego de Camperón de Campeones ante Tigres, sin embargo, Alan Pulido pudo mostrar una sonrisa por el premio que recibió por parte de la gente al ganar el Balón de Oro que otorga la Liga MX.

Con un vendaje especial sobre su hombro derecho, y atendiendo a todo aquel que le pedía una fotografía en el aeropuerto de Guadalajara, el atacante dio sus impresiones por el fin de semana que vivió.

“Me pone muy contento que cuento con mucho apoyo, por todo el cariño que recibo de esta gran gente, que se llevó a votaciones, significa algo muy lindo, que me motiva a seguir con esa ilusión, con perseverancia de conseguir más objetivos. Me quedo con un estado de ánimo muy bueno y más en estos momentos que estoy sin actividad en el futbol, pero esto me ayuda a aumentar mi capacidad para tener más fuerza”, expresó el jugador rojiblanco.

También, Pulido mencionó que va mejorando su lesión, la zona afectada se va desinflamando.

“Voy bien, ya no siento dolor, por ahí se va desinflamando más el brazo, es algo muy positivo para mí y algo que me pone contento”, añadió el atacante rojiblanco.

