Daniella Chávez realiza sexy celebración por sus tres millones en Instagram

Feliz ya somos más de 3 Millones!💕👸🏼🎉 Agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de mi vida🎀Gracias por cada 💗que dejan en mis publicaciones y comentarios🤗Los Amo followers y #danylover 😍 cuando comencé está cuenta jamás pensé llegar a tantas personitas de distintos lugares del mundo😱espero que sigamos creciendo y sigan disfrutando de mis fotos y videos que hago con mucho amor para ustedes!💘 #lachilenamasseguidaeninstagram . Gracias @globu_globu Por la hermosa decoración 🎈🎈🎈🎈. .

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Jul 19, 2017 at 1:05pm PDT